İçişleri Bakanı: 'Sis Operasyonu'nda 370 şüpheli gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı yurt genelinde düzenlenen 'Sis Operasyonu'nda 370 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yasa dışı tütün kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt genlinde 'Sis Operasyonu' düzenlendiğini duyurdu. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 672 adrese baskın düzenlendi. 33 milyon 918 bin 650 boş makaron, 6 milyon 878 bin 93 doldurulmuş makaron, 78 bin 610 paket sigara, 8 kilo 620 gram tütün, 10 bin 811 puro, 18 bin 96 elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 370 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların her an enselerindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz" dedi.