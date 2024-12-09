Sis, Kastamonu'yu Kapladı: Dronla Görüntülendi
Kastamonu'da yaklaşık bir haftadır etkili olan yoğun sis nedeniyle şehirde görüş mesafesi düştü. Sabah saatlerinde binalar kısmen sis altında kaldı. Dronla çekilen görüntüler, sis bulutuyla bütünleşen etkileyici manzarayı ortaya koyuyor.
Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.
Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sabah saatlerinde şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.