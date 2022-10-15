Sis etkili oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
İlçede gece aralıklarla devam eden yağmurun ardından sabah sis etkili oldu.
Özellikle Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki tesisler bölgesi ile ormanlık alanlarda etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metreye düşürdü.
Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda güçlükle ilerleyebildi.
Kaynak: AA / Güncel