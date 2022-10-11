Sis denizi görenleri adeta mest etti
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Sis denizi görenleri adeta mest etti Sis denizi kenti adeta görünmez hale geldi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı Sivas'ta etkili olan sis denizi kenti adeta görünmez hale getirirken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı.
Sis denizi görenleri adeta mest etti
Sis denizi kenti adeta görünmez hale geldi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı
SİVAS - Sivas'ta etkili olan sis denizi kenti adeta görünmez hale getirirken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı.
Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber etkili olan sis kentin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerden görünen sis denizi kenti adeta görünmez hale getirdi. 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden görüntülen sis denizi ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bıraktı.