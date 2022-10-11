Sis denizi görenleri adeta mest etti Güncel Haberler Sis denizi görenleri adeta mest etti Sis denizi kenti adeta görünmez hale geldi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı Sivas'ta etkili olan sis denizi kenti adeta görünmez hale getirirken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı. Sis denizi görenleri adeta mest etti Sis denizi kenti adeta görünmez hale geldi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı SİVAS - Sivas'ta etkili olan sis denizi kenti adeta görünmez hale getirirken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı. Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber etkili olan sis kentin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerden görünen sis denizi kenti adeta görünmez hale getirdi. 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden görüntülen sis denizi ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bıraktı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sis denizi görenleri adeta mest etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.