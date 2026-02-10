Sis Dağı Yaylası'nda eve giren ayı güvenlik kamerasına yansıdı
Trabzon-Giresun sınırındaki Sis Dağı Yaylası'nda bir evin güvenlik kamerası, eve giren büyük bir ayının görüntülerini kaydetti. Evin sahibi, cep telefonuna gelen bildirimle kayıtları inceledi ve ayının evin önünde bir süre bekleyip bölgeden uzaklaştığını gördü.
Trabzon- Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'ndaki eve giren ayı, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Yaylada bulunan evine kamera sistemi kuran Erdoğan Gemicioğlu, cep telefonuna gelen sinyal üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, evden çıkan ayının bir süre kapının önünde beklediği, ardından da karla kaplı yaylada gezinerek bölgeden uzaklaşması yer aldı.
Gemicioğlu, AA muhabirine, evinin Kurtini obasında yer aldığını söyledi.
Telefonuna gelen bildirim üzerine kamera kayıtlarını incelediğini aktaran Gemicioğlu, evinden büyük bir ayının çıktığını gördüğünü ifade etti.
Gemicioğlu, kar nedeniyle bölgeye ulaşım olmadığı belirterek, o nedenle evinin içinin durumuna bakamadığını kaydetti.