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Sis Dağı Yaylası'nda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Sis Dağı Yaylası'nda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
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Trabzon ve Giresun sınırındaki Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar yağışı sonrası mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolda kalanların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Yaklaşık 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi mahsur kaldı.

Vatandaşların jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye Giresun İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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