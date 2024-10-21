Sis Dağı Yaylası'nda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
Trabzon ve Giresun sınırındaki Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar yağışı sonrası mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolda kalanların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Yaklaşık 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi mahsur kaldı.
Vatandaşların jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye Giresun İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.