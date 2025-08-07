Sis Dağı Yaylası, Doğa Tutkunlarına Alternatif Tatil İmkanı Sunuyor

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine alternatif bir tatil imkanı sunuyor.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine 35 kilometre mesafedeki Sis Dağı, doğal güzelliğinin yanı sıra barındırdığı akarsu ve şelaleleriyle doğa tutkunlarının rotaları arasında yer alıyor.

Her iki ilden de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan yayla, aynı zamanda Sandık Gölü Şelalesi'nde serinleyip eğlenceli vakit geçirmek isteyenlere keyifli bir ortam sunuyor. Çoğu zaman sisler altında kalan şelale, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Ailesiyle yaylaya gelen İlker Altıntaş, AA muhabirine, Sis Dağı Yaylası'na hayran kaldığını söyledi.

Aynı zamanda Sandık Gölü Şelalesi'ni de ziyaret ettiklerini ifade eden Altıntaş, "Bulutların arasında güneş ve doğa harika. Görülmeye değer bir yer. Yayla harika, bizim de yaylamız var ama yerleşim yeri bu kadar geniş değil. Sis Dağı Yaylası'na gelenlerin şelaleyi muhakkak görmesi gerek." diye konuştu.

İstanbul'dan tatil yapmak için kente gelen Salim Tekin ise ilk defa geldiği yaylanın manzarasını ve doğal güzelliklerini çok beğendiğini belirtti.

Antalya'dan gelen Şahan Yiğit Çam da sıcak havanın etkisinden kurtulabilmek için yaylaya geldiklerini ifade ederek, "Sis bulutunun içerisinde olmak güzel. Bu güzelliğin kıymetini bilmek lazım. Buraya sınır yaylamız var. Değişiklik olsun diye buraya geldik." dedi.