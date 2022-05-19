Sis Dağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

Sis Dağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi

TRABZON - Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında yaylalarda 19 Mayıs'ta kar sürprizi yaşandı.

Giresun'un Kümbet Yaylası'nın yanı sıra Trabzon ile Giresun il sınırında bulunan Sis Dağı Yaylası'nda da kar yağışı görüldü. 19 Mayıs tarihinde kar sürprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü.

İhlas Haber Ajansı / Güncel