Sis Dağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

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Sis Dağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sis Dağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında yaylalarda 19 Mayıs'ta kar sürprizi yaşandı.

Sis Dağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi

TRABZON - Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında yaylalarda 19 Mayıs'ta kar sürprizi yaşandı.

Giresun'un Kümbet Yaylası'nın yanı sıra Trabzon ile Giresun il sınırında bulunan Sis Dağı Yaylası'nda da kar yağışı görüldü. 19 Mayıs tarihinde kar sürprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğu Karadeniz, Toros Dağları, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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