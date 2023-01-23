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Sis bulutu eşsiz görüntüler ortaya çıkardı

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Sis bulutu eşsiz görüntüler ortaya çıkardıMUŞ Muş Ovası üzerinde ve dağların eteklerinde etkili olan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

Sis bulutu eşsiz görüntüler ortaya çıkardı

MUŞ Muş Ovası üzerinde ve dağların eteklerinde etkili olan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

Muş Ovası ve kent merkezinde günlerdir etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kent merkezi sis ile kaplıyken, dağların zirvesi ise yansıyan güneş ışınlarıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Sis bulutları ile birlikte soğuk havanın etkili olduğu kentte görüş mesafesi ise zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu havadan görüntülenirken, ortaya ise eşsiz görüntüler çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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