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Sis bulutlarının mest eden dansı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sundu.

Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sundu.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis havadan görüntülendi. Gökyüzünü kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara da görenleri kendine hayran bıraktı. Sis bulutları zirvelerde görsel şölen sunarken, bulutların adeta dans eden görüntüsü ise havadan drone ile görüntülendi.

(Cemal Kandemir/ İHA)

Sis bulutlarının mest eden dansı

Sis bulutlarının mest eden dansı

Sis bulutlarının mest eden dansı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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