İzmit Körfezi'nde etkili olan sis ve sağanak yağış, Osmangazi Köprüsü'nü etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sis bastırdı, Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde İstanbul- İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis ve sağanak yağış etkili oluyor.

Kentin bazı noktalarda etkili olan sis, öğle saatlerinde İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı. İzmit Körfezi'nde yer alan Osmangazi Köprüsü de yoğunlaşan sisten etkilendi. Köprüde sis ve hafif sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri, güvenli takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.