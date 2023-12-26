Şirvan ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu açıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde, sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan Çavuşlu köyü yolunda, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Çavuşlu köyü yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.