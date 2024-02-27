Şirvan'da Tarım Aracı Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Siirt'in Şirvan ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Tarım aracı Taşyaka köyünde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mesut B. yönetimindeki tarım aracı Taşyaka köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.