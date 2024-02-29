Şirvan'da patpat kullanımıyla ilgili eğitim verildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat tabir edilen tarım araçlarının kullanımıyla ilgili eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, son dönemde ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olan çapa makinesi ve patpat araçlarının yanlış amaçlarla kullanımını önlemek için çalışma başlattı.

Şirvan ilçesi İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime katılan 120 kişiye, can ve mal güvenliğinin sağlanması için araçların kullanımı ve alınması gereken tedbirler anlatıldı.