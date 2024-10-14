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Şirvan'da Keçilerini Kurtaran Çoban Mahsur Kaldı

Şirvan'da Keçilerini Kurtaran Çoban Mahsur Kaldı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde keçilerini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kalan 65 yaşındaki çoban Abid Alpağut, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hayvanlarıyla birlikte kurtarıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, otlattığı keçilerini kurtarmak isterken kendisi de kayalıklarda mahsur kalan Abid Alpağut (65), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hayvanlarıyla birlikte kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şirvan ilçesi Kasımlı köyü mevkisinde meydana geldi. Çobanlık yapan Abid Alpağut'un otlattığı keçiler, kayalıklarda mahsur kaldı. Keçilerini kurtarmak isteyen Alpağut da bulunduğu yerden dönemedi. Alpağut'un durumu bildirdiği yakınlarının ihbarıyla, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alpağut, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla keçileriyle birlikte halatlarla kurtarıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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