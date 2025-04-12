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Şirvan'da Karla Kaplı Yol Ulaşıma Açıldı

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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmaları bölgede devam ediyor.

Şirvan'da karla kaplı yol ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Siirt Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince Cevizlik köyü Kartepe mevkiinde yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmalarla, köy yolunu ulaşıma açarak vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını yeniden sağladı.

Bölgede karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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