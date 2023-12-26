Şirvan'da heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı
Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köy yolunda meydana gelen heyelan sonucu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.
SİİRT'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köy yolunda, sağanak nedeniyle sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine ekipleri sevk ekiplerince, yolun tekrar açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı.