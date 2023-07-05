Şirvan'da Fıstık Bahçesinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
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SİİRT'in Şirvan ilçesinde bir fıstık bahçesinde çıkan yangın, yanındaki ormana da sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ormanbağı köyündeki fıstık bahçesinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, yanındaki ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler ile ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yangın, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel