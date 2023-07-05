Şirvan'da Fıstık Bahçesinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde bir fıstık bahçesinde çıkan yangın, yanındaki ormana da sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.