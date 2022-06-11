Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı KÜTAHYA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi. KÜTAHYA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü H.I.D. gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.I.D.'nin il dışından kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan H.I.D.'nin otomobili kent girişinde durdurup arama yaptı. Araçtaki sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.I.D. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel Kütahya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.