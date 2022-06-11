Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı - Haberler

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Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı

Demirören Haber Ajansı - Oğuzhan Kılıç - Güncel
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Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı

KÜTAHYA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KÜTAHYA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü H.I.D. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.I.D.'nin il dışından kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan H.I.D.'nin otomobili kent girişinde durdurup arama yaptı. Araçtaki sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.I.D. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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