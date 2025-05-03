Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Bereketli Anadolu toprağının taşıdığı birikimin bir tezahürü olarak hayatımıza, edebiyatımıza, sinemamıza ve siyasetimize 'gülümseme' kattı" mesajını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Uysal'ın mesajı şöyle:

"18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Bereketli Anadolu toprağının taşıdığı birikimin bir tezahürü olarak hayatımıza, edebiyatımıza, sinemamıza ve siyasetimize 'gülümseme' kattı."