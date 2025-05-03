Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Üzerine Taziye Mesajı
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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi ve onun kültür, sanat ve siyaset alanındaki katkılarını vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için " Kültür, sanat ve siyaset alanında renkli ve değerli bir isimdi" dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, hayatını kaybeden Sırrı Süreyyü Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Karaca, mesajında "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili, yazar senarist ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kültür, sanat ve siyaset alanında renkli ve değerli bir isimdi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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