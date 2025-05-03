Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı: Sezai Temelli'den Taziye Mesajı

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Onun yaşamı, adalet, barış ve özgürlük mücadelesinin simgesiydi. Sinemadan siyasete, halkın sesi olmayı başardı. Mekanı cennet, hatırası mücadelemizde daim olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Temelli'nin mesajı şöyle:

"Bugün yüreğimizin en derin yerinden bir parça koptu. Yoldaşımız, dostumuz, İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Onun yaşamı, adalet, barış ve özgürlük mücadelesinin simgesiydi. Sinemadan siyasete, halkın sesi olmayı başardı. Mekanı cennet, hatırası mücadelemizde daim olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum."