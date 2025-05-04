Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni Gerçekleşti
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Önder'in annesi Zeliha Önder oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Sabah saatlerinde AKM'de düzenlenen törenin ardından Önder'in Türk bayrağına sarılı cenazesi araca konuldu.
Cenaze, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.
Acılı anneyi yanındaki akrabaları teskin etmeye çalıştı.
Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel