Sırrı Süreyya Önder'e Ziyaretler Devam Ediyor

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Önceki akşam kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e siyaset dünyasından ziyaretler yoğun şekilde devam ediyor. Dün kızı Ceren'in "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba" şeklindeki seslenişinin ardından da bugün tedavi gördüğü hastanenin karşısına "Diren Sırrı Abi" pankartı asıldı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ederken, Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi'ne ziyaretler gün boyu sürdü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılar Mahsun Kırmızıgül ve Olgun Şimşek ziyaretçiler arasındaydı.Kurtulmuş'u hastane kapısında karşılayanlar arasında ise Ahmet Türk de vardı.

"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba"

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ederken, dün kızı Ceren Önder Kandemir, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba" diye seslendi, "Babam duaya inanır, dua edin" çağrısı yapmış şu ifadeleri kullanmıştı:

"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın, direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin"

"Diren Sırrı Abi"

Bugün de Önder'in tedavisinin devam ettiği Çağlayan'daki hastanenin karşısına, Abide-i Hürriyet Parkı'nın demirlerine "Diren Sırrı Abi. Türkiye'nin sana ihtiyacı var" pankartı asıldı.