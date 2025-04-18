Sırrı Süreyya Önder'e Hastanede Destek Pankartları Asıldı

TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda sürerken sevenleri ise Önder'e destek için hastane karşısına pankart astı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 12 saatlik ameliyatın ardından tedavisi yoğun bakımda süren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak isteyenler hastaneye gelmeye devam ediyor. Ziyaretlerin haricinde Önder'e destek vermek isteyen hemşerileri de gece saatlerinde hastane karşısına pankart astı. Pankartlarda 'Diren Sırrı Abi Türkiye'nin Sana İhtiyacı Var' ve 'Diren Ha Baboş Adıyaman Halkı Seninle' yazıldığı görüldü. Basın mensuplarının hastane önündeki bekleyişi de sürüyor.