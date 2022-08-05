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Sırp ve Kosovalı liderler, Brüksel'de görüşecek

Sırp ve Kosovalı liderler, Brüksel'de görüşecek

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve araç plakası edinmesine yönelik karar nedeniyle yükselen gerginlik sonrasında 18 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelecek.

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Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve araç plakası edinmesine yönelik karar nedeniyle yükselen gerginlik sonrasında 18 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano'nun verdiği bilgiye göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki lideri Brüksel'e davet etti.

Vucic ve Kurti'nin daveti kabul ettiği, Borrell ile birlikte toplantı yapacakları belirtildi.

Toplantıda AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın da bulunacağı kaydedildi.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova hükümeti de Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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