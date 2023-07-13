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Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli Türkiye'ye getirildi

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ŞLİ'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

ŞLİ'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gürcistan Türkiye Eylül Güncel Haberler

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