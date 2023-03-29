Sırp suç örgütü liderinin İstanbul'da öldürülmesine ilişkin 16 sanığın yargılanmasına başlandı

Sırp suç örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin 16 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 10'u tutuklu 12 sanık ile taraf avukatları katıldı. 3 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Radoje Zıvkovıç, sanıklardan 3'ünü tanıdığını belirterek, iddianamede kendisine yöneltilen herhangi bir suç görmediğini ve dosyada yer alan fotoğrafların kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Zıvkovıç, olayla ilgisi olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Milan Vujotıc de suç örgütüyle bağlantısı olduğu iddiasını kabul etmediğini söyleyerek, Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiğini savundu.

İddianamede yer alan Türk sanıkları tanımadığını ifade eden Vujotıc, "Polisler beni bu olaydaki kişiyi öldüren şahıs olarak itham ettiler, bu doğru değildir. Pasaport için çektirdiğim resmin Asiye'nin telefonundan nasıl çıktığını bilmiyorum. Kendisiyle daha önce karşılaşmadım" dedi.

Tutuklu sanık Asiye Yüksel ise 6 aydır ne sebeple tutuklu kaldığını anlamadığını, söz konusu cinayet ve suç örgütünden haberdar olmadığını iddia etti.

Sanık Radoje Zıvkovıç ile ticaret yaptığını, sosyal anlamda da ilişkilerinin güçlü olduğunu ifade eden Yüksel, iddianamede yer alan araba fotoğraflarından haberi olmadığını öne sürdü.

Yüksel, "Onları ya Radoje gönderdi ya da telefonumu 2-3 günlüğüne almıştı, o ara çekti. Bunu açıklamasını istiyorum. Ben Radoje'yi iddianamedeki kişi gibi tanısaydım görüşmezdim." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ayşe Sipahi ve Niyazi Serkan Altundaşar'ın tahliyesini kararlaştırdı. Bu iki sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet olduğu anlatılıyor.

Skaljari örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in 2 Ekim 2021'de Predrag Popovic adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye'ye girdiği aktarılan iddianamede, Kavacki suç örgütü elebaşı Radoje Zvicer'dan talimat alan örgüt yöneticileri Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in, Vukotic'in yerini tespit etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

İddianamede, Zıvkovic ve Vujotic'in, bir süre sonra Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotic'e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda Asiye Yüksel'in bağlantılarından yararlanarak İzmir'de etkin olan Camgözler suç örgütüyle iletişime geçtikleri belirtiliyor.

Camgözler örgütü adına Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın, Ayşe Sipahi ile Asiye Yüksel'in aracılığı ve Radoje Zıvkovic vesilesiyle Kavacki suç örgütüyle irtibat kurmaya başladıkları ifade edilen iddianamede, Juvan Vukotic'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü yer alıyor.

İddianamede, 13 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenirken, bu sanıklardan Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in "silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek"ten 5'er yıldan 14'er yıla kadar, diğer sanıklardan 8'inin de "silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 1'er yıldan 2'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Sanık Cemre Murat Çalış'ın "silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 1 yıldan 2 yıla kadar, Murat Polat'ın "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek"ten 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianamede, Radoje Zıvkovic, Milan Vujotic ve Zdravko Perinovic'in ayrıca "resmi belgede sahtecilik"ten 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Öte yandan iddianamede, 8 kişi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından dosyanın ayrıldığı aktarılıyor.