Sırp suç örgütü lideri, sınır dışından sonra yüzünde değişiklik yaptırıp geri dönmüş

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, 8 Eylül'de İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda ölen, Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotıc'in 2018'de Türkiye'de yakalanarak sınır dışı edildiğini ancak 15 ay hapis yattıktan sonra yüz hatlarında değişiklik yaptırıp, geçen yıl sahte kimlikle yeniden ülkeye geldiğini açıkladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde yerleşik olan, hakkında 'adam öldürme' ile 'suç örgütü üyeliği' suçlarından kırmızı bülten bulunan ve 8 Eylül 2018'de Antalya'da yakalanarak Sırbistan'a iade edilen, 'Skaljari' suç örgütü lideri Jovan Vukotıc hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 21 Eylül'de basın açıklaması yayımlanarak konuyla ilgili bilgilendirme yapıldığı belirtilip, "Bu konu ile ilgili daha önce kamuoyu bilgilendirmesi yapılmasına rağmen ısrarlı dezenformasyon üzerine aşağıdaki bilgilerin en güncel hali ile tekrar paylaşılması zarureti hasıl olmuştur. Jovan Vukotıc isimli şahıs; 08 Eylül 2018 tarihinde hakkındaki kırmızı bülten kapsamında Antalya ilinde yakalanmıştır. 10 Eylül 2018 tarihinde Sırbistan İçişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki 5 görevliye, heyetin güvenlik endişesi nedeniyle başına çuval geçirilerek ülkemize ait uçakla teslim edilmiştir. İşlediği suçlar kapsamında 15 ay hapis yattıktan sonra Sırbistan ülkesinde serbest kalmış ve Karadağ ülkesine teslim edilmiştir. Karadağ ülkesinde de kısa süre hapis yattıktan sonra 2020 yılı temmuz ayında salıverilmiştir. Devam eden süreçte; yüz hatlarında değişiklik yaptırdıktan sonra başka bir ülkeden 'Predrag Popovıc' sahte ismiyle aldığı Kosova ülkesine ait pasaport ile yasa dışı yollardan ülkemize gelen Jovan Vukotıc isimli şahıs 08 Eylül 2022 tarihinde İstanbul ilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştür" denildi.