SIRP MAFYA LİDERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE

Özden ATİK / SIRP organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'i silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında Kavackı olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün liderleri Radoje Zıvkovıc ile Milan Vujotıc'in de bulunduğu toplam 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı.

Özden ATİK / SIRP organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'i silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında Kavackı olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün liderleri Radoje Zıvkovıc ile Milan Vujotıc'in de bulunduğu toplam 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada mahkeme, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 10 tutuklu sanık ve biri ev hapsinde, diğeri tutuksuz iki tutuksuz sanık gelirken, 3 tutuklu sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İKİ ÖRGÜT LİDERİ DE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kavackı suç örgütü lideri tutuklu sanık Radoje Zıvkovıc bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada, "Orada bulunan sanıklardan Milan, Asiye ve Ayşe'yi tanıyorum. İddianamede bana ait isnat edilen bir suç görmedim. İddianamedeki resimler benim değil. Emniyette telefonumun şifresini vermedim ve telefonum açılmadı. Telefonumdan ele geçirildiği iddia edilen görüntüler bana ait değildir. Telefonların şifrelerini hatırlamıyorum. Olaylarla ilgim ve bilgim yoktur" dedi.

"OLAYLA ALAKAM YOKTUR"

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

OLAYIN GEÇMİŞİ

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