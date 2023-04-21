Sırp Listesi'nden 'Kosova'nın kuzeyindeki yerel seçimleri boykot' çağrısı

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede 23 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü yerel seçimleri boykot etme çağrısında bulundu.

Sırp Listesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kosova'nın kuzeyindeki tüm Sırp halkını 23 Nisan Pazar günü sakin olmaya ve tek amacı bu seçimleri yaparak Sırpları Kosova'nın kuzeyinden kovmak olan (Kosova Başbakanı) Albin Kurti rejiminin provokasyonlarına kanmamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kuzey Mitrovica, Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde düzenlenen ve "demokratik olmayan seçimler" olarak adlandırdıkları olağanüstü yerel seçimlerin, "genel boykot edilmesi" çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Kurti'nin işgalci belediye başkanları aracılığıyla Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyeyi halkın desteği olmadan yönetmek istediğini hepimiz çok iyi anladık." denildi.

Kosovalı Sırplar Partisi lideri Aleksander Jablanovic, 20 Nisan'da yaptığı açıklamayla seçimlerin yapılması için gereken hiçbir koşulun bulunmaması gerekçesiyle kendisinin ve partisinin Leposaviç Belediyesi seçimlerinden çekildiğini duyurmuştu.

Kosovalı Sırplar Partisi'nin de olağanüstü yerel seçimlerden çekilmesiyle seçimlerde, Sırp toplumundan sadece Zveçan belediye başkanlığı için bağımsız aday olarak yarışacak Sladjana Pantovic kaldı.

Sırbistan seçimlere tepkili

Seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, pazar gününün Kosovalı Sırplar için zor bir gün ve demokrasi için de "utanç günü" olacağını belirtti.

Başbakan Ana Brnabic de pazar gününü "demokrasinin karanlık günü" şeklinde niteleyerek, Kosova'nın, ülkedeki Sırpların haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Kosovalı Sırplara sakin kalmaları yönünde çağrıda bulunan Brnabic, "Bırakalım da Kosova ve uluslararası kurumlar, pazar gününü demokrasi simgesi olarak kutlasın. Sonrasına bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'daki Sırp belediyelerden biri olan Kuzey Mitrovica'nın eski belediye başkanı Milan Radojevic ise Sırpların seçimi boykot edeceğini vurgulayarak, "Bizim için bu seçimlerin varlığı yoktur. O gün, Kosova'dan gelecek provokasyonlara karşı da hazırlıklı olacağız." dedi.

Kosova'nın kuzeyinde olağanüstü yerel seçimler

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki olağanüstü yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini bildirmişti.

Son günlerde bu bölgede, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştiren ondan fazla kişinin araçları kundaklanmıştı.

Bölgede ayrıca bir Sırp vatandaşı silahla yaralanmış, olayla ilgili 4 Kosova polisi memurunun açığa alındığı duyurulmuştu.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyedeki olağanüstü yerel seçimler için oy kullanma merkezi sayısının 44'ten 19'a düşürülmesine karar vermişti. Bu merkezlerden 13'ü alternatif olup güvenli bölgelerdeki konteynerlerde kurulacağı belirtilmişti.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.