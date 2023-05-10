Sırp lider Vucic'ten Kosova ile diyaloğun devamı için Sırp Belediyeler Birliği 'şart' vurgusu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin devamının Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına bağlı olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin devamının Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına bağlı olduğunu söyledi.

Vucic, başkent Belgrad'da, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, Avusturya'ya, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Vucic, Avusturya ile karşılıklı ilişkilerin güçlenmesini ele aldıklarını belirterek, özellikle yatırım konusuna odaklandıklarını vurguladı.

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'ni de görüştüklerini aktaran Vucic, "İlişkilerin normalleşmesi ve sürecin devam etmesi Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına bağlı." ifadesini kullandı.

Sırp Belediyeler Birliğinde anlaşma sağlanamadı

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB'nin arabuluculuğunda 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varılmıştı.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB'nin arabuluculuğunda 2013'te Kosova ile Sırbistan arasında imzalanmış ancak uygulamaya konulamamıştı.

En son 2 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelen Sırp ve Kosovalı liderler, Sırp Belediyeler Birliği noktasında anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.