Sırp lider Vucic, Ohri'deki Belgrad-Priştine diyaloğu toplantısını değerlendirdi Açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin kırmızı çizgileri aşılmadığı sürece Kosova ile görüşülen anlaşmaların uygulanmasına hazır olduklarını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin kırmızı çizgileri aşılmadığı sürece Kosova ile görüşülen anlaşmaların uygulanmasına hazır olduklarını söyledi.

Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan "anlaşma ekinin" görüşüldüğü üst düzey toplantıya yönelik açıklamalarda bulundu.

Ohri'de hiçbir belgeyi imzalamadığını yineleyen Vucic, " Sırbistan, uluslararası alanda tanınan bir ülke, Kosova ise benim için öyle değil. Bu sebeple Kosova'yla uluslararası bir anlaşmayı imzalamak istemiyorum. Sağ elimde dayanılmaz bir ağrı var ve ben sağ elimle imza atıyorum. Bu ağrı gelecek 4 yılda geçmeyecek." dedi.

Vucic, "Dün Avrupa ve tüm dünya güçlerinin medyada çok önemli bir hale getirdiği bir diyalog toplantısı gerçekleştirdik. Farklı görüşlere sahip karşıt tarafların olduğu görüşmeler hiçbir zaman kolay değildir." diye konuştu.

"Kosova'nın tanınması ve BM üyeliğine yönelik hiçbir şeyi uygulamayacağız"

Dünkü toplantının kendileri için kolay olmadığını kaydeden Vucic, " Sırbistan, kırmızı çizgilerimiz aşılmadığı sürece anlaşmaların uygulanmasına hazırdır. Anlaşma içeriğinin büyük kısmını uygulayacağımızı söylüyorum ancak Kosova'nın tanınması ve Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğine yönelik hiçbir şeyi uygulamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, hedeflerinin Kosova'daki Sırpların güven içinde yaşaması olduğunu ifade ederek barışı korumanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

"Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmasını nasıl değerlendirdiği?" sorusunu Vucic şöyle yanıtladı:

"Bu, barış hususunda konuşmada isteksizlik olduğunu gösteriyor. Eğer Putin'i savaş suçu işlemekle suçlarsanız, o zaman kiminle konuşacaksınız? Acaba, barış sağlamak yerine yenilgiyi bekliyor olabilir misiniz? Gerçekten, Rusya'yı 6 ayda ya da 1 yılda yenmenin mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz?"

Ohri'deki toplantıda anlaşmaya varıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda dün Ohri'de gerçekleştirilen toplantıya, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Belgrad- Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak katılmıştı.

Borrell, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Belgrad-Priştine diyaloğu üst düzey toplantısı kapsamında Kosova ve Sırbistan arasında anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kosova ve Sırbistan liderlerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için rota teşkil edecek anlaşma ekinin uygulanması konusunda uzlaştığını ifade eden Borrell, Kosova'nın, Sırpların yoğunlukta olduğu belediyelerin öz yönetim kazanmalarını garanti altına alacak bir idari yapının kurulması için müzakerelere başlamayı kabul ettiğini kaydetmişti.

İki ülkenin, anlaşma ve ekinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesinin, ülkelerin AB üyelik sürecinin zorunlu bir parçası haline geleceği belirtilmişti.

Sırbistan, Kosova'yı kendi toprağı görüyor

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen, kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle Avrupa'nın "donmuş ihtilaf" bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.