Sırp lider Vucic: 'Kosova'daki durumdan son derece endişeliyim'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki durumdan endişeli olduğunu söyledi.

Vucic, başkent Belgrad'da, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı kabul etti.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Vucic, Sırbistan'da 3 ve 5 Mayıs'ta gerçekleşen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından, 8 Mayıs'ta başlatılan yasa dışı silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında yaklaşık 9 bin 500 silahın ve 460 bini aşkın merminin teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Sırbistan halkına gösterdikleri özveri için teşekkür eden Vucic, 8 Haziran'a kadar devam edecek uygulama kapsamında ülkedeki birçok operasyondan daha çok silah toplanacağı değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, ülke genelindeki okullarda polislerin görevlendirilmesinden bu yana da ailelerin daha huzurlu olduğunu anımsatarak, öğrencilerin güvenliği için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Lajcak ile görüşmesine ilişkin Vucic, " Kosova'nın kuzeyindeki durumdan son derece endişeliyim. Bu endişemin kaynağının ( Kosova Başbakanı) Albin Kurti'nin olay ve çatışma çıkarma isteği olduğunu sayın Lajcak'a ilettim." dedi.

Vucic, Avrupa Konseyinin 16-17 Mayıs'ta İzlanda'da düzenleyeceği zirveye katılmama kararı aldığını sözlerine ekledi.

Sırbistan, Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Avrupa Birliğinin (AB) arabuluculuğunda 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varılmıştı.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB'nin arabuluculuğunda 2013'te Kosova ile Sırbistan arasında imzalanmış ancak uygulamaya konulamamıştı.

En son 2 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelen Sırp ve Kosovalı liderler, Sırp Belediyeler Birliği noktasında anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

Bir haftada 2 silahlı saldırı

Öte yandan, başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda, 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 8 çocuk ve 1 güvenlik görevlisi ölmüş, 6 çocuk ile bir öğretmen yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı 1 aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu aktarılmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Sırbistan'da 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.