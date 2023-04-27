Sırp lider Vucic, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev ile görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev'i kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev'i kabul etti.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Sırbistan'ın gerçek dostu olduğunu ifade ederek ikili ilişkiler, savunma, yatırım ve turizm ile enerji alanlarında da işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Kosova'nın üyelik talebini onayladığı oylamada karşıt oy kullanan Azerbaycan'a teşekkür eden Vucic, "Sırbistan, bu adımı her zaman hatırlayacaktır." ifadesini kullandı.

Vucic, yakın zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceklerini kaydetti.

Bu arada Sırbistan, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğine ilişkin çekimser oy kullanan ülkelere tepki göstermişti zira Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.