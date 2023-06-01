Sırp lider Vucic, Avrupalı liderlerle 'Kosova'nın kuzeyindeki durumu' konuştu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupalı liderlerle Kosova'nın kuzeyinde yaşanan durumu ele aldı.

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısı için Moldova'da bulunan Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Vucic, sosyal medya hesabından Macron ile görüşmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Macron'a Kosova'nın yaşanan son olaylarla ilgili olarak Sırbistan'a verdiği sağlam duruş ve destek için teşekkür ettim. Kosova'nın kuzeyinde son zamanlarda artan şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi dile getirdim." paylaşımı yaptı.

Rutte'yle Kosova'nın kuzeyindeki olaylarla ilgili görüştüğünü aktaran Vucic, Sanchez ile yaptığı görüşmeye ait paylaşımında da "Sanchez'in ülkesinin samimi dostu olduğunu ve kendisiyle Kosova'nın kuzeyindeki mevcut durum ve Sırbistan'ın AB yolundaki ilerleyişini görüştüğünü" kaydetti.

Vucic, Von der Leyen'le görüştüğünü duyurduğu paylaşımında ise Von der Leyen'e Batı Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilere verdiği "hizmet" için teşekkür etti.

Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmiş, arbedede KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı alan Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.