Sırp lider Dodik: 'Rusya, Avrupa'ya 40 yılı aşkın süre ucuz enerji vererek korkunç bir hata yaptı'

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, "Rusya'nın, Avrupa'ya 40 yılı aşkın süre ucuz enerji vererek korkunç bir hata yaptığını" söyledi.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, " Rusya'nın, Avrupa'ya 40 yılı aşkın süre ucuz enerji vererek korkunç bir hata yaptığını" söyledi.

Dodik, yerel bir televizyon kanalında, Bosna Hersek, RS ve Avrupa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede uzun süredir devam eden ve anayasaya aykırı "taşınmaz mülk"lere değinen Dodik, "RS içerisinde bulunan tüm taşınmazlar RS'ye aittir ve katiyen Bosna Hersek'e ait değildir, hiçbir zaman da ait olmayacaktır." dedi.

Dodik, "Taşınmaz mülkler konusu Dayton Barış Anlaşması ile çözüldü ve Bosna Hersek düzeyinde hiçbir Anayasa Mahkemesi, Temsilciler Meclisi veya Halk Meclisi, bunu değiştiremeyecek." diye konuştu.

"Avrupa gücünü kaybetmiş durumda"

Avrupa'nın lidersiz kaldığını savunan Dodik, "Avrupa sefil ve gücünü kaybetmiş bir durumda. Avrupa'nın kaynağı, ham maddesi ve enerjisi yok ve enerji alanında bir gelecek istiyorsa başka bir pazara yaslanmak zorunda. Onlara en yakın ve ticari anlamda en iyi pazar, Rus pazarıdır. Rusya, Avrupa'ya 40 yılı aşkın süre ucuz enerji vererek korkunç bir hata yaptı." ifadelerini kullandı.

Dodik, Avrupa'nın Rusya'dan elde ettiği ucuz enerji sayesinde geliştiğini belirterek "Tabii ki Batı, Avrupa ve ABD somut anlamda yok olmayacak ancak Avrupa, içinde bulunduğumuz durumda yerini ve rolünü iyi ölçemedi ve dünyada olup bitenlerin en büyük mağduru haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp lider Dodik, kendisinin Rusya'ya yaptırımlara katılmamasının Avrupa'ya rahatsızlık verdiğinin altını çizerek "Bize yakın iki millet savaşıyor ve bunun tamamen Batı'nın işi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dodik, Avrupa Parlamentosunun kendisi hakkındaki düşüncelerinin bir öneminin olmadığını ifade ederek Avrupa Parlamentosunda bulunduğunu; orada aralarında beş ay banyo yapmayan insanların bile olduğunu iddia etti.