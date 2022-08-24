Sırp lider Dodik, Boşnak lider Dzaferovic hakkında suç duyurusunda bulundu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik, Kırım Platformu'na katıldığı gerekçesiyle Konseyin Boşnak Üyesi ve Başkanı Sefik Dzaferovic hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Dodik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nde konuşan Dzaferovic hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Dzaferovic'in zirveye katılmasına karşı olduğu bilinen Dodik, açıklamasında, "Dzaferovic, görevini ve yetkilerini kötüye kullanarak Sırp Cumhuriyeti'ne zarar vermiştir. Yetkileri dışında hareket ederek, Sırp Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki üyesinin, bu tür önemli bir dış siyaset hususundaki görüşünü ifade etmesine engel olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Dzaferovic, Kırım Platformu'nda videokonferans yoluyla yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna dahil tüm uluslararası ortaklarına yönelik dış politikasının açıklık, eşitlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı üzerine kurulduğunu ifade etmiş, Bosna Hersek'in, Kırım bölgesi dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tutumunun değişmediğini söylemişti.???????