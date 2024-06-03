Sırp İlerleme Partisi Yerel Seçimlerde Zafer Kazandı

Sırbistan'da başkent Belgrad'ın yanı sıra Nis ve Novi Sad şehirlerinde tekrarlanan yerel seçimde iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS), zafer kazandığını açıkladı.

Sırbistan'da 17 Aralık 2023'te yapılan erken yerel ve genel seçimlerin ardından, muhalefetin itirazları sonucu Belgrad, Niş ve Novi Sad'ın yanı sıra 12 şehirde yerel seçimler tekrarlandı.

Sırbistan Başbakanı ve SNS Genel Başkanı Milos Vucevic, yaptığı açıklamada, Backa Topola, Senta, Kanjiza ve Tutin dışındaki şehirlerde belediye seçimlerini kazandıklarını duyurdu.

Şehir seçim komisyonlarından yapılan açıklamada ise oy kullanma işlemlerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Devlet Seçim Komisyonunun (RIK) sonuçları 96 saat içinde ilan etmesi bekleniyor.

Sırbistan'da erken yerel ve genel seçimler 17 Aralık 2023'te yapılmış, muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını belirtmiş ve bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptalini talep etmişti.

Muhaliflerin çağrısıyla 18 Aralık 2023'te toplanmaya başlayan göstericiler, günlerce seçim sonucuna itiraz etmişti.