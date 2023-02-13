Sırp bakanlar, Belgrad Büyükelçiliğinde depremzedeler anısına açılan taziye defterini imzaladı Güncel Haberler Sırp bakanlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı. Sırp bakanlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı. Büyükelçiliğe gelen Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasic'i, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy karşıladı. Vesic ve Gasic, depremlerde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzaladı. Bakan Gasic, taziye defterine, "Yaşananlar karşısında derin üzüntü duyuyorum. Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Depremlerden sonra oluşan enkaz alanlarında çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine dayanışma ve destek mesajı gönderiyorum." yazdı. Her iki bakan da Büyükelçi Aksoy'a taziye dileklerini ileterek, depremdeki son durum hakkında bilgi aldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Türkiye Belgrad Güncel Haberler

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