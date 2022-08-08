Kocaeli haber | Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde İlk Bataryanın Prototipi Üretildi

Kocaeli haberine göre Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde ilk bataryasını üretti. Bataryanın tüm testlerden başarıyla geçtiği açıklandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti. Bataryanın tüm testlerden başarıyla geçtiği açıklandı.

Küresel çapta otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro, batarya üretimine başladı.

Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başlayan Siro, ilk prototip bataryasının üretim ve testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Siro Batarya Geliştirme Merkezi'nde başta elektrikli araçlar olmak üzere farklı kullanım alanları için geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

"HEDEF 2031 İTİBARIYLA YILLIK 20 GWS'LIK ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞMAK"

Firmanın faaliyetleri hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"2021 yılının eylül ayında kurulan Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 2023 yılının başından itibaren başlayacak. İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy'nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Siro, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olacak, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunacak."