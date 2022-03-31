Şırnaklılar geleneksel bahar etkinliği 'Adarok' için buluştu

TÜRKİYE'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan Şırnaklıklar, yüzlerce yıldır sürdürülen geleneksel etkinlikle, baharın gelişini her yıl mart ayında Balveren beldesinde Cudi Dağı ile Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde bir araya gelerek kutluyor. Bu ayki büyük kazanlarda pişirilen yemeklerin yüzlerce metre uzunluğundaki sofraya dizildiği, çok sayıda kişinin katıldığı, halayların çekildiği etkinlik havadan da görüntülendi.

Şırnaklılar, her sene geleneksel 'Adarok' etkinliği için Cudi Dağı ve Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde buluşuyor. Yüzlerce yıldır mart ayının ikinci haftasında sürdürdükleri etkinliği bu yıl yoğun kar yağışından dolayı mart ayının sonunda düzenleyen Şırnaklılar, büyük tencerelerde yaptıkları yemekleri yüzlerce metre uzunluğundaki sofraya dizdi. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, aynı sofrada buluşarak, geçmişi yad edip, baharın gelişini halaylar çekerek, kutladı. Bir günlüğüne de olsa şehir hayatından uzaklaşan bölge sakinleri doğa ile iç içe bir gün geçirdi.