Şırnaklı öğrenciler MEB'in kaynak kitaplarıyla sınavlara hazırlanıyor - Haberler

Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu yardımcı kaynak kitaplar Şırnak'ta özellikle kırsalda yaşayan öğrencileri mutlu etti.

Bakanlık, sene başında ücretsiz dağıttığı ders kitaplarının yanı sıra sunduğu yardımcı kaynak etkinlik kitaplarıyla da sınavlara hazırlanan öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

T?????üm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yapan Bakanlıkça 2. sınıftan 12. sınıfa kadar hazırlanan yardımcı kaynaklar 2021-2022 eğitim-öğretim sürecinde öğrencilere dağıtıldı.

Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için de çalışma kitapları nisan ayı içinde öğrencilere ulaştırıldı.

Kitap gönderilen illerden biri olan Şırnak'ta, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için il geneli 96 bin 456, LGS için de 11 bin 723 kitap dağıtımı yapıldı. 2 ve 4. sınıflar için ise toplamda 167 bin 135 kitap öğrencilere ulaştırıldı.

Bakanlığın sunduğu bu destek öğrencileri sevindirdi.

275 bin 314 kitap dağıtıldı

Şırnak Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde fırsat eşitliliği uygulaması ile sunduğu yardımcı kaynakların özellikle ekonomik sebeplerle kitap temin edemeyen velilere büyük kolaylık sağladığını söyledi.

"Bakanlığımızın kendi kaynaklarından sınavlara hazırlanacak olması öğrencilerimiz açısından bir kolaylık da sağlamıştır." diyen Özdemir, 2021-2022 eğitim öğretim sürecinde Bakanlık tarafından Şırnak'a gönderilen 275 bini aşkın yardımcı kaynak kitabın öğrencilere ulaştırıldığını belirtti.

Özdemir, öğrencilerin, gönderilen bu kaynaklardan maksimum düzeyde fayda sağlamaları için okul müdürlükleri tarafından da gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, gelecek yıl da ders kitaplarının yanı sıra öğrencilere kaynak kitap desteğinin süreceğini aktardı.

"Bunu fırsat eşitliği olarak düşünüyoruz. Okullarımız kaynak konusunda yaşadığı zorlukları aşmış, kaynak temininde ekonomik olarak zorlanan velilerimiz rahatlamış oldu. Öğrencilerimizin aynı kaynaktan beslenmesiyle kendi aralarında da bir eşitlik sağlanmış oldu." ifadelerini kullanan Özdemir, bu desteğin Şırnak'ın akademik başarısına da önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

"Eğitim hayatlarına katkı sağlayacak"

Merkez Fatih Lisesinde matematik öğretmeni Halil Efe, Bakanlığın kaynak kitap desteğinin sınava hazırlıkta bir standart getirdiğini söyledi.

Efe, "Öğrencilerimiz kaynağa ulaşmakta ve kitap almakta çok zorlanmaktaydı. Bu konuda çok büyük avantaj oldu. Tüm öğrenciler sınav formatına uygun sorulara kolaylıkla ulaşabilmekte. Yetkililere öğrencilerim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

75. Yıl Geçitboyu İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Ebru Tiryaki de gönderilen yardımcı kitapların maddi durumu iyi olmayan öğrencilere büyük fayda sağladığını ifade etti.

Tiryaki, "Bundan sonraki süreçte de umarım bu tür kaynak yardımı öğrencilerimiz için devam eder." dedi.

"Testler hem eğlenceli hem öğreticiydi"

Öğrencilerden İpek Zeyrek, dağıtılan kaynak kitapların kendisine olumlu katkı sağladığını dile getirerek, "Testler hem eğlenceli hem öğreticiydi. Herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Senanur Konuk da Bakanlığın ücretsiz dağıttığı kaynak kitapların derslerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Konuk, "Yardımcı ders kitabı alma imkanım yoktu. Bakanlık bize ücretsiz olarak gönderdi. Bakanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.