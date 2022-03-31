Şırnaklı iş insanı 4 derslikli anaokulu yapacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şırnak'ta iş insanı tarafından 4 derslikli anaokulu yapılacak.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törende, Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde iş insanı Ruşen Tellioğlu tarafından yapılacak olan 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende, kentte her alanda ilerlemede gayret içerisinde olduklarını, her geçen gün önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Eğitimde Milli Eğitim Bakanlığın koordinesinde sayısız yatırım hayata geçirildiğini kaydeden Pehlivan, hayırsever vatandaşların bu alanda katkı sağlamasının da önemli olduğunu belirtti.

Vali Pehlivan, Tellioğlu'na teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra protokol imzalandı.

Törene, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut ve Tellioğlu katıldı.