Şırnaklı iş insanı 4 derslikli anaokulu yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnaklı iş insanı 4 derslikli anaokulu yapacak

AA - Faruk Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Şırnaklı iş insanı 4 derslikli anaokulu yapacak

Şırnak'ta iş insanı tarafından 4 derslikli anaokulu yapılacak.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şırnak'ta iş insanı tarafından 4 derslikli anaokulu yapılacak.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törende, Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde iş insanı Ruşen Tellioğlu tarafından yapılacak olan 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende, kentte her alanda ilerlemede gayret içerisinde olduklarını, her geçen gün önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Eğitimde Milli Eğitim Bakanlığın koordinesinde sayısız yatırım hayata geçirildiğini kaydeden Pehlivan, hayırsever vatandaşların bu alanda katkı sağlamasının da önemli olduğunu belirtti.

Vali Pehlivan, Tellioğlu'na teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra protokol imzalandı.

Törene, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut ve Tellioğlu katıldı.

AA / Faruk Küçük - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Şırnak, Silopi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title