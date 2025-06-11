Şırnaklı Göçerler, 300 Bin Küçükbaş Hayvanla Yaylaya Taşındı

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Şırnaklı göçerler, Cizre ve İdil ilçelerinden 30 günlük bir yolculuğun ardından 300 bin küçükbaş hayvanı 4 ay boyunca besleyecekleri Faraşin Yaylası'na ulaştı.

Göçerler, yaklaşık 300 bin küçükbaş hayvanı 4 ay yaylada besleyecek

ŞIRNAK - Şırnaklı göçerler, yaklaşık 300 bin küçükbaş hayvanı 4 ay boyunca yaylada besleyecek.

Cizre ve İdil ilçelerinden Beytüşşebap ilçesindeki yaylalara çıkmak için besiciler, 30 günlük yolculuklarını tamamladı. Her yıl binlerce sürünün geldiği Yeşilöz köyündeki Faraşin Yaylası'na bu yıl da 300 binden fazla küçükbaş hayvan geldi. Kavurucu sıcaklardan korunmak ve hayvanlarını besleyebilmek için bir ay önce yola koyulan besiciler ve sürüleri 2 bin 650 rakımlı yaylaya ulaştı. Göçer Hüseyin Şevger, Cizre'den geldiklerini ve 30 gündür yol yürüdüklerini söyledi. Şevger, "Çok şükür yaylaya ulaştık. 3-4 ay burada kalacağız. Sonra tekrar gideceğiz. Çok yorulduk ama iyi ki geldik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÖKÇE - Güncel
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