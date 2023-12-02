Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki besicilerin hayatını kolaylaştıracak 3 milyonluk proje devletten hibe olarak geldi. Proje kapsamında berivanlar daha temiz bir ortamda süt sağlama imkanına kavuşacak.

Şırnaklı berivanlar için 3 milyonluk proje

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki besicilerin hayatını kolaylaştıracak 3 milyonluk proje devletten hibe olarak geldi.

Beytüşşebap ilçesinde hayvancılıkla uğraşan berivanların daha temiz bir ortamda süt sağmaları için Şırnak Valiliği, Beytüşşebap Kaymakamlığı, GAP Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yüzde yüz devlet hibeli 3 milyonluk proje hayata geçirildi. Projenin amacı berivanların süt sağarken yağmur, kar, güneş, toprak, toz ile çamurdan korunmaları için hazırlanan çadır ve demirden setlerle daha konforlu bir süt sağma yerine kavuşmalarını sağlamak. İlçe genelinde 40 köy ve mahalleye dağıtımı yapılan süt sağım patok üniteleri sistemi büyük ilgi gördü. Dağıtım törenine Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Habip Aşan, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş ve çok sayıda çiftçi katıldı. Dağıtım töreninde yetkililerden bilgi alan Kaymakam Ülkü, daha sonra çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Hayata geçen projeyle ilçe genelinde binlerce berivan ve sürü sahiplerinin daha sağlıklı bir ortamda işlerini yapacakları belirtildi. Proje hakkında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, "Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Beytüşşebap ilçemizde sağım patok ünitelerini çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Yüzde 70'ini GAP bölge kalkınma ajansı, yüzde 30'unu Şırnak Valiliğimizin destekleriyle yüzde yüz devlet destekli hibe projesi için buradayız. Ptoje maliyeti 2 milyon 251 bin liradır. 40 adet sağım patok ünitesini dağıtıyoruz. Hem hayvancılığı geliştirmek hemde sağlıklı bir ortam oluşturuyoruz" dedi.

Çiftçilerden Mehmet Ali Bal, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bal "Beytüşşebap'ın genç çiftçilerinden biriyim. Desteklerinden dolayı bütün kurumlarımıza teşekkür ederim. Bu tür projelerin bölgemize çok katkısı olacaktır. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş ise bu projenin herkese fayda sağladığını söyledi. Aktaş, "Berivanların süt sağma yerleri hijyenik açıdan uygun değildi. 2023 yılında GAP idaresine bir proje sunduk, projemizi onaylandı. Toplam bütçesi 3 milyona yakın bir proje" şeklinde konuştu.

40 köy ve mahalleye dağıtılmak üzere araçlara yüklenen süt sağım patok üniteleri teslim edilmek üzere köylere gönderildi.