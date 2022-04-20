Toz taşınımı etkili oldu
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Siirt kent merkezi Araçların geçişi Genel detay SİİRT - Toz taşınımı etkili oldu SİİRT – Siirt'te dün başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.
Siirt kent merkezi
Araçların geçişi
Genel detay SİİRT - Toz taşınımı etkili oldu
SİİRT – Siirt'te dün başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Kentte etkisini artıran toz bulutu nedeniyle evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel