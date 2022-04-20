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Toz taşınımı etkili oldu

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt kent merkezi Araçların geçişi Genel detay SİİRT - Toz taşınımı etkili oldu SİİRT – Siirt'te dün başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Siirt kent merkezi

Araçların geçişi

Genel detay SİİRT - Toz taşınımı etkili oldu

SİİRT – Siirt'te dün başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Kentte etkisini artıran toz bulutu nedeniyle evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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