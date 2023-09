Şırnak ve Mardin'de Gönüllüler Dünya Temizlik Günü'nde Çöp Topladı

Şırnak ve Mardin'de düzenlenen etkinliklerde gönüllüler, 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde çöp topladı. Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliklerde, çevre temizliği ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturuldu.

16 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It) koordinatörlüğünde, Şırnak ve Mardin'de çöp toplama etkinliği düzenlendi. Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay ve gönüllülerin katılımıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, dağıtılan eldiven ve çöp poşetlerini alarak, Şırnak Sanayi Sitesi bölgesi ve çevre yolundaki atık ve çöpleri temizledi. Toplanarak torbalanan plastik, cam, metal, kağıt, karton, sigara izmariti ve diğer atıklar, imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte 20 torba çöp toplandı. 'Let's Do It? il temsilcisi Nazlı Altürk, hedeflerinin temizlik alışkanlığını insanlara aşılamak olduğunu ifade ederek, 'Let's Do It Türkiye olarak 2022 yılında 81 ilimizde 239 temizlik noktasında 116 binden fazla gönüllüye ulaşarak katı atık toplama hareketi gerçekleştirdik. Ulusal çapta gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile çöp körlüğü mücadelemizde önemli bir adım atarak kitlesel farkındalık oluşturduk. Dünya Temizlik Günü küresel bir farkındalığın büyük bir başlangıcıdır. Çöp körlüğünü yenmek, atıkları doğru yönetmek şüphesiz yeryüzündeki herkesin sorumluluğudur. Biz, sorumluluğumuzu kabul ediyor ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. Hedefimiz bir gün değil her gün temizlik felsefesini insanlara aşılamak. ve bu amaçtan hareketle bugün Let's Do It Türkiye olarak Dünya Temizlik Günü kapsamında burada ve diğer 80 ilimizdeyiz. Sizlerle bu hareketi yayıyor ve çöp körlüğünü yenmede farkındalık yaratıyoruz' dedi.

MARDİN'DE ĞURS VADİSİ'NDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Mardin'de de Kızıltepe Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile belediye işbirliği ve Let's Do İt İl Temsilciliği koordinesinde, Mardin-Kızıltepe kara yolunun 7'nci kilometresindeki Ğurs Vadisi'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Abdullah Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Kızılay Artuklu İlçe Başkanı Şehmus Arı, Kızıltepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Akdağ, Gençlik Merkezi Müdürü İmran Tekin, Temizlik İşleri Müdürü Hasan Songur, gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları müdürlüleri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte Kaymakam Şahin ve gönüllüler, Ğurs Vadisi'nde çöp topladı. Kaymakam Şahin, gönüllülere teşekkür ederek, 'Bugün Kızıltepe ilçemizde Let's Do It Türkiye koordinatörlüğünde belediyemiz, kaymakamlığımız, gençlik merkezimiz, gençlik ve spor müdürlüğümüz, Kızılay'ımız ve gönüllülerimiz ile beraber 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği kapsamında temizlik faaliyeti yaptık. Burada birçok gönüllümüz var, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Etkinliğin tüm paydaşlarını kutluyorum. Çevre en kıymetli hazinemiz. Bu hazineyi korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız? diye konuştu.(DHA)