Haberler

Şırnak ve Hakkari'ye Bilim Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi Kurulacak

Şırnak ve Hakkari'ye Bilim Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi Kurulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şırnak ve Hakkari'ye bilim merkezi ile milli teknoloji atölyesi kurulacağını açıkladı. Gençlerin bilim ve teknolojiye erişimlerini artırmayı hedefleyen projelerle, bölgedeki gençlerin yeteneklerini geliştirmek için önemli adımlar atılacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şırnak ve Hakkari'ye bilim merkezi ile milli teknoloji atölyesi kurulacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Kacır, Şırnak ve Hakkari'de gerçekleştirdiği programlarda, gençlerin bilim ve teknolojiye erişimlerini güçlendirecek kritik adımları duyurdu. Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin bölgedeki gençlerle daha da güçleneceğini vurgulayarak, "Şırnak'ın pırıl pırıl çocuklarının ve gençlerinin, düşünen ve üreten bir nesil olarak yetişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Şırnak'ta DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ni kurduk ve 11 yaşından itibaren özel yetenekli çocuklarımızı Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nda geleceğe hazırlıyoruz. Şırnak'ta çok sayıda yetenekli gencimiz var. Robotik, yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka eğitimleriyle onları geleceğe hazırlıyoruz. Bu potansiyeli daha da güçlendirmek için Sayın Valimizle görüştük. Yapımı planlanan ve Nuh'un Gemisi'ni sembolize eden binanın içini TÜBİTAK olarak donatarak Şırnak'a çok yakışan bir bilim merkezini Şırnaklı çocuklara beraberce kazandıracağız" dedi.

Bakan Kacır, Şırnak Üniversitesine de milli teknoloji atölyesi kurulacağını belirterek, "Şırnaklı gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'nin parçası olmasını önemsiyoruz. TEKNOFEST süreçlerinde daha aktif olmaları, daha fazla proje üretmeleri için üniversitemize TÜBİTAK eliyle milli teknoloji atölyesi kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.

HAKKARİ'YE BİLİM MERKEZİ SÖZÜ

Hakkari programında da gençlere yönelik benzer adımlar atılacağını kaydeden Bakan Kacır, "Hızla çalışacağız ve uygun bir adreste Hakkari'mizin gençleri ve çocukları için bir bilim merkezini de kentimize kazandıracağız. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini ülkemizde gerçekleştiriyoruz. 2018'den bu yana TEKNOFEST'lerde yüz binlerce öğrencimizle bir araya geldik. Onların hayallerine ortak olduk. Araştırmalarına geliştirmelerine, projelerini en nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürme yolculuklarında önlerindeki engelleri kaldırmak için çabalıyoruz. Bu çabalarımızı üniversitelerde daha kalıcı kılmak için mili teknoloji atölyeleri yapım sürecini başlattık. Buradan ilgili arkadaşlarıma talimat veriyorum. Hakkari Üniversitemize de milli teknoloji atölyemizi hemen 2026 başında kuracağız. Üniversitemizin teknoloji geliştirme serüvenine daha güçlü destek sağlayacağız. Atölyenin içini TÜBİTAK'la donatıp hazır hale getirelim. Milli teknoloji atölyemizi üniversitemize birlikte kazandırmış olalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 376.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title