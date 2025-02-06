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Şırnak ve Bingöl'de Depremlerin İkinci Yılı Anma Programları Düzenlendi

Şırnak ve Bingöl'de Depremlerin İkinci Yılı Anma Programları Düzenlendi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Şırnak ve Bingöl'de düzenlenen anma programlarında, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi. Vali ve belediye başkanları, depremzedelere yönelik devlet destekleri hakkında bilgi verdi.

Şırnak ve Bingöl'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Şırnak'ta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde Belediye Dengbej Evi'ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı, depreme ait fotoğraf sergisi gezildi.

Vali Birol Ekici, programda yaptığı konuşmada, asrın felaketi olarak değerlendirilen, 11 ili etkileyen depremlerde 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Devletin depremzedeler için yaptığı 201 bin konutu teslim ettiğini bildiren Ekici, millet olarak bu çetin sınavdan başarıyla çıkıldığını belirtti.

Ekici, "Milletimiz, devletimiz bu sınavdan başarıyla çıkmıştır. Depremde herkes elinden gelen bütün gayreti göstermiştir." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da belediye olarak deprem bölgesine personel ve ekipman desteği verdiklerini kaydetti.

Programda, İl Müftüsü Orhan Örnek depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşle, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de depremlerde yaşamını yitirenler için Şehir Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Ahmet Hamdi Usta ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve mezarlara karanfil bıraktı.

Usta, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, Bingöl genelinin 1. derece tehlikeli deprem bölgesinde olduğunu, bu kapsamda kentte kurumlarla koordineli şekilde çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bingöl'de 14 konteyner kent alanının belirlendiğini bildiren Usta, Japonya'dan bir teknik heyeti Bingöl'e davet ettiklerini, depremle ilgili projeler hazırlayacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da kentsel dönüşümle ilgili yürüttükleri çalışmaları aktardı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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